Маррей: поздравляю Карацева с фантастической неделей
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«Я хочу поздравить Аслана с фантастической неделей. Отличная работа. Желаю всего лучшего на Australian Open», — сказал Маррей после матча.
В финале Карацев обыграл Энди Маррея со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. Матч проходил в «НЮУ Теннис-Центре» на «Кен Роузволл Арене».
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