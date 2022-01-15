Маррей: поздравляю Карацева с фантастической неделей

Короткая ссылка
Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал поражение в финальном матче турнира в Сиднее от россиянина Аслана Карацева.
Маррей: поздравляю Карацева с фантастической неделей
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Я хочу поздравить Аслана с фантастической неделей. Отличная работа. Желаю всего лучшего на Australian Open», — сказал Маррей после матча.

В финале Карацев обыграл Энди Маррея со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. Матч проходил в «НЮУ Теннис-Центре» на «Кен Роузволл Арене».

Ранее Ловрен поддержал первую ракетку мира Новака Джоковича после повторного задержания в Мельбурне (Австралия).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить