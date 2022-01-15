Маррей: поздравляю Карацева с фантастической неделей

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал поражение в финальном матче турнира в Сиднее от россиянина Аслана Карацева.

«Я хочу поздравить Аслана с фантастической неделей. Отличная работа. Желаю всего лучшего на Australian Open», — сказал Маррей после матча.

В финале Карацев обыграл Энди Маррея со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. Матч проходил в «НЮУ Теннис-Центре» на «Кен Роузволл Арене».

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