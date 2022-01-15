Николсон: видел «Спартак» в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы

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Новичок московского «Спартака» Шамар Николсон рассказал об адаптации в новом клубе.
Николсон: видел «Спартак» в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Я видел «Спартак» и раньше в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Я прилетел в Москву, и она мне тоже очень понравилась. Даже в такую холодную погоду», — цитирует Николсона пресс-служба команды.

Он также поблагодарил всех за тёплый приём. Он добавил, что его цель — это освоиться в «Спартаке».

24-летний Николсон 21 декабря перешёл в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа», за который он провёл 83 матча, забил 31 мяч и сделал 11 результативных передач. В этом сезоне форвард отметился 13 голами в чемпионате Бельгии и занимал третье место в списке лучших бомбардиров турнира.

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