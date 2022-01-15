Магкеев — об уходе Смолова: он обязательно проставится

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Полузащитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев отреагировал на переход форварда Фёдора Смолова в столичное «Динамо».
Магкеев — об уходе Смолова: он обязательно проставится
  • РИА Новости

«Это нормально. Команда меняется. Думаю, руководство знает, что делает. Мы ещё не виделись. Но он обязательно проставится», — цитирует Магкеева «Спорт-Экспресс».

31-летний форвард 12 января перешёл из «Локомотива» в «Динамо». Контракт Фёдора с новым клубом рассчитан на 1,5 года с опцией продления ещё на один сезон. В этом сезоне Смолов провёл 22 матча за «Локомотив» и забил семь мячей.

Ранее Фукс поделился ожиданиями от второй половины сезона в чемпионате России.

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