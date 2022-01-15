Ковтун: Кондратюк показал чемпионский прокат в Таллине
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- © Jurij Kodrun - International Skating Union
«Поздравляю Марка от всего сердца. Это был чемпионский, классный прокат. Остальные ребята боролись, да, катали не без ошибок, но это было достойно», — цитирует ТАСС Ковтуна.
По мнению Ковтуна, Даниэль Грассль из Италии и Денис Васильев из Латвии показали очень серьёзное катание и смогли навязать борьбу Кондратюку. Серьезная конкуренция среди претендентов на медали повысила зрелищность и непредсказуемость турнира.
Кондратюк завоевал золото чемпионата Европы (286,56). Серебряную награду получил Грассль (274,48), а бронзовую — Васильев (272,08).
Ранее Алексей Ягудин заявил, что Кондратюк выдержал борьбу не только за медали ЧЕ, но и за путёвку на Игры.