Ковтун: Кондратюк показал чемпионский прокат в Таллине

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Двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун прокомментировал победу Марка Кондратюка на ЧЕ-2022 по фигурному катанию в Таллине (Эстония).
Ковтун: Кондратюк показал чемпионский прокат в Таллине
  • AP
  • © Jurij Kodrun - International Skating Union

«Поздравляю Марка от всего сердца. Это был чемпионский, классный прокат. Остальные ребята боролись, да, катали не без ошибок, но это было достойно», — цитирует ТАСС Ковтуна.

По мнению Ковтуна, Даниэль Грассль из Италии и Денис Васильев из Латвии показали очень серьёзное катание и смогли навязать борьбу Кондратюку. Серьезная конкуренция среди претендентов на медали повысила зрелищность и непредсказуемость турнира.

Кондратюк завоевал золото чемпионата Европы (286,56). Серебряную награду получил Грассль (274,48), а бронзовую — Васильев (272,08).

Ранее Алексей Ягудин заявил, что Кондратюк выдержал борьбу не только за медали ЧЕ, но и за путёвку на Игры.

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