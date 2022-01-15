Ягудин: Кондратюк выдержал борьбу не только за медали ЧЕ, но и за путёвку на Игры

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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о золотой медали чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине Марка Кондратюка.
Ягудин: Кондратюк выдержал борьбу не только за медали ЧЕ, но и за путёвку на Игры
  • AP
  • © Raul Mee

«Тяжело выступать, когда борьба идёт не только за медали европейского первенства, но и за путёвку на Олимпиаду. Марк ворвался в элиту фигурного катания на Кубке Первого канала, потом раз — и он чемпион России, а теперь, спустя всего две недели, — чемпион Европы», — цитирует РИА Новости Ягудина.

Ягудин не стал называть свой вариант состава сборной России в одиночном мужском катании на Олимпиаду 2022 года, поскольку считает, что пока ещё не всё так однозначно с выбором. По его мнению, на поездку в Пекин всё ещё претендует Михаил Коляда, который из-за небольшой травмы пропустил ЧЕ-2022.

18-летний фигурист из Подольска завоевал золото чемпионата Европы (286,56). Его соотечественник Андрей Мозалёв (265,69) занял четвёртое место, ещё один россиянин Евгений Семененко (260,00) — пятое.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Фигуристы разыграют пять комплектов наград: в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала результаты российских спортсменов в ритм-танце на чемпионате Европы. 

 

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