«Чемпионат»: Жиго не будет вести переговоры со «Спартаком» о продлении контракта

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго не намерен обсуждать возможное продление контракта с красно-белыми.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По информации портала, попытки договориться с французом не доходили до обсуждения конкретных цифр из-за семейных обстоятельств защитника. В настоящий момент у Самуэля идёт суд с бывшей женой по поводу опеки над сыном. Ребёнок родился 1 января 2019 года во Франции. Жена отказалась переезжать в Россию, в результате чего пара развелась, а сын остался жить с матерью. По французским законам необходимо, чтобы Жиго постоянно находился рядом с ребёнком, только в этом случае Самуэль может получить возможность опеки над ним.

28-летний Жиго выступает за «Спартак» с лета 2018 года. За это время он провёл в составе красно-белых 96 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал пять результативных передач. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.

Ранее Каттани исключил уход Жиго из «Спартака» в зимнее трансферное окно.