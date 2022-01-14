Свищёв считает, что смягчение лимита на легионеров негативно отразится на сборной России

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Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о возможном изменении лимита на легионеров в российском футболе.
Свищёв считает, что смягчение лимита на легионеров негативно отразится на сборной России
  • AP

«Я не понимаю, почему все говорят о лимите на легионеров, но никто не говорит о важности введения лимита на обязательное присутствие российских футболистов на поле. Их должно быть больше, чем легионеров. Понимаю, что многие болельщики хотели бы видеть в еврокубках наши клубы. Я также этого хочу, но о ребятах из детских школ забывать недопустимо. Если мы не будем давать им шанса играть в клубах РПЛ и заполним команды легионерами, то зачем это всё? Должна быть чёткая гарантия, что воспитанники детских академий будут играть в российских клубах. Если легионеров в российских клубах станет еще больше, то как главному тренеру сборной России собрать команду? Мы таким образом просто оставим без работы огромное количество футболистов и убьём сборную России. Потому я считаю недопустимым введение более лёгкого формата или отмену лимита», — цитирует Свищёва Sport24.

В настоящий момент в заявке клуба РПЛ на сезон не может быть более восьми легионеров. Ожидается, что со следующего сезона эта сумма увеличится до 13, при этом на поле будет разрешено находиться не более восьми иностранцам в каждой команде.

Ранее Самедов объяснил, почему поддерживает лимит на легионеров.

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