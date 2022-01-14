Самедов объяснил, почему поддерживает лимит на легионеров

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов высказался в пользу лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Лимит на легионеров нужен. Я начинал играть без него. Русские игроки должны быть на поле. Может быть, с форматом 4+7, может, 5+6. 4+7, наверное, было бы неплохо. Смысл лимита? Почему к нам должны ехать низкосортные иностранцы, которые будут хуже, однако им можно платить меньше, и они будут занимать места наших футболистов? Потому что они дешевле? Почему в Италию должны приезжать только игроки высокого уровня или в Англию — только футболисты сборных? Сделайте тогда и в России, чтобы сюда приезжали только сборники. Всё ведётся к тому, что русские футболисты зажрались. Но это не так. Понятно, что есть кто-то, кто ведёт себя неправильно. Но всё подаётся так, что во всём виноваты русские футболисты. А иностранцы — белые и пушистые» — заявил Самедов в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски».

В настоящий момент в заявке клуба РПЛ на сезон не может быть более восьми легионеров. Ожидается, что со следующего сезона эта сумма увеличится до 13, при этом на поле будет разрешено находиться не более восьми иностранцам в каждой команде.

Ранее Колосков заявил, что лимит в 13 легионеров нанесёт вред сборной России и всему российскому футболу.