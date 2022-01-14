Колосков: лимит в 13 легионеров нанесёт вред сборной и всему российскому футболу

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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о возможных изменениях в лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Колосков: лимит в 13 легионеров нанесёт вред сборной и всему российскому футболу
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Накануне журналист Иван Карпов сообщил, что с нового чемпионата клубы РПЛ смогут заявлять на сезон до 13 иностранцев, однако их число на поле будет ограничено восемью футболистами. В настоящий момент количество игроков с иностранными паспортами в заявке клуба на сезон не может быть больше восьми человек.

«Лимит — это какая-то забава, которая время от времени удовлетворяет потребности кланов в РПЛ. Главное, что никто не может нормально объяснить, что это даст отечественному футболу. Очень легко прикрыться лимитом и ничего не делать. Набрал игроков, заработал денег, а школы мы начать развивать не хотим. У нас своих футболистов практически нет, а мы опять возимся непонятно с чем. Только даже их не будет, если места будут занимать иностранцы. Ну станет 13 легионеров. Многие клубы воспользуются этим. Деньги есть. Только это будут как раз те клубы, которые должны давать футболистов в сборную. Если у нас будет такое количество иностранцев, из кого формировать национальную команду? У нас и так каждые сборы вылезает по сосенке. Стабильно кто-то где-то мелькает, подаёт надежды, но через год-два благополучно исчезает. Я уверен, что такой лимит нанесёт вред нашей сборной и всему российскому футболу», — цитирует Колоскова Sport24.

Ранее в «Химках» высказались о новом возможном лимите на легионеров в РПЛ.

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