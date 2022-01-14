В «Химках» высказались о новом возможном лимите на легионеров в РПЛ

Депутат Госдумы, член наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» Роман Терюшков поделился мнением о новом возможном лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Всегда говорил, что не сильно рад иностранцам, играющим в нашем чемпионате. Целью любого чемпионата является формирование национальной сборной, а новый лимит и тем самым увеличение количества легионеров ни к чему хорошему не приведёт», — цитирует Терюшкова Sport24.

По его мнению, нужно давать больше играть молодым российским футболистам, которые в нынешних реалиях якобы не получают достаточной практики.

«В конечном результате это негативно отражается на сборной. Я в принципе за запрет легионеров в нашем чемпионате», — добавил депутат.

На данный момент в чемпионате России действует лимит на легионеров по схеме «8 + 17» — клуб может заявить на сезон не более восьми иностранных игроков.

Ранее сообщалось, что со следующего сезона клубы РПЛ смогут включать в заявку 13 легионеров.