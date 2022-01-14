Источник: со следующего сезона клубы РПЛ смогут включать в заявку 13 легионеров

Со следующего сезона в Российской премьер-лиге будет действовать новый лимит на легионеров.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, в заявку из 25 человек можно будет включать 13 легионеров, восемь из которых смогут находиться на поле одновременно.

Также в заявке обязательно должны будут находиться восемь россиян и четыре воспитанника клуба.

На данный момент в чемпионате России действует лимит на легионеров по схеме «8 + 17». Клуб может заявить на сезон не более восьми иностранных игроков.

Ранее главный тренер «Сочи» Владимир Федотов назвал идеальный вариант лимита на легионеров.