Тренер «Сочи» Федотов назвал идеальный вариант лимита на легионеров

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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением по поводу лимита на легионеров в Российской премьер-лиге.
Тренер «Сочи» Федотов назвал идеальный вариант лимита на легионеров
  • © pfcsochi.ru

«Какие-то ограничительные меры по развитию наших игроков должны быть. Мы должны охранять наши футбольные устои и воспитывать своих хороших футболистов. Нужна золотая середина. Я за переходный период с 10—12 легионерами в заявке. А лимит в нынешнем его виде является ограничителем для успешного выступления российских клубов в еврокубках», — цитирует Федотова Sport24.

Напомним, что в чемпионате России действует лимит на легионеров по схеме «8 + 17». Клуб может заявить на сезон не более восьми иностранных игроков.

Ранее бывший вратарь сборной России по футболу Александр Филимонов высказался о возможном изменении лимита на легионеров.

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