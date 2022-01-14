Букин рассказал, что испытывает положительные чувства от ритм-танца на ЧЕ

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, оценил результат дуэта в ритм-танце на чемпионате Европы — 2022, который проходит в Таллине.

«Чувства от проката положительные. Мы очень рады, что смогли получить лучший результат сезона. Мы много работали с последнего этапа Гран-при. И сегодня у нас почти всё получилось», — сказал Букин после проката.

Степанова и Букин получили лучшие оценки в карьере за ритм-танец (86,45 балла) и занимают второе промежуточное место, уступая лишь соотечественникам — Виктории Синициной и Никите Кацалапову.

Ранее Жулин заявил, что остался доволен выступлением Синициной и Кацалапова в ритм-танце.