Букин рассказал, что испытывает положительные чувства от ритм-танца на ЧЕ

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Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, оценил результат дуэта в ритм-танце на чемпионате Европы — 2022, который проходит в Таллине.
Букин рассказал, что испытывает положительные чувства от ритм-танца на ЧЕ
  • Gettyimages.ru

«Чувства от проката положительные. Мы очень рады, что смогли получить лучший результат сезона. Мы много работали с последнего этапа Гран-при. И сегодня у нас почти всё получилось», — сказал Букин после проката.

Степанова и Букин получили лучшие оценки в карьере за ритм-танец (86,45 балла) и занимают второе промежуточное место, уступая лишь соотечественникам — Виктории Синициной и Никите Кацалапову.

Ранее Жулин заявил, что остался доволен выступлением Синициной и Кацалапова в ритм-танце.

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