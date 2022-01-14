Бестемьянова считает, что Степанова и Букин будут ещё прогрессировать

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Чемпионка и серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о втором месте Александры Степановой и Ивана Букина после ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине (Эстония).
Бестемьянова считает, что Степанова и Букин будут ещё прогрессировать
  • Gettyimages.ru

 «Я думаю, что Степанова и Букин очень сильно прибавили за последние несколько месяцев. Никогда не видела, чтобы они так отлично катались. Уверена, они ещё будут расти. Видно, на каком подъёме сейчас Александра и Иван», — цитирует РИА Новости Бестемьянову.

Она выразила надежду, что Степанова и Букин способны побороться за лидерство в сборной России.

Степанова и Букин получили за свой прокат 86,45 балла. Виктория Синицина и Никита Кацалапов с рекордом сезона выиграли ритм-танец (87,89). Третье место занимают итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,35).  

Ранее сообщалось, что Александр Жулин прокомментировал победу своих подопечных в ритм-танце.

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