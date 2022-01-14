Бестемьянова считает, что Степанова и Букин будут ещё прогрессировать
- Gettyimages.ru
«Я думаю, что Степанова и Букин очень сильно прибавили за последние несколько месяцев. Никогда не видела, чтобы они так отлично катались. Уверена, они ещё будут расти. Видно, на каком подъёме сейчас Александра и Иван», — цитирует РИА Новости Бестемьянову.
Она выразила надежду, что Степанова и Букин способны побороться за лидерство в сборной России.
Степанова и Букин получили за свой прокат 86,45 балла. Виктория Синицина и Никита Кацалапов с рекордом сезона выиграли ритм-танец (87,89). Третье место занимают итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,35).
Ранее сообщалось, что Александр Жулин прокомментировал победу своих подопечных в ритм-танце.