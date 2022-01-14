Стало известно расписание Гран-при по фигурному катанию на ближайшие два года
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Как сообщает пресс-служба организации, финал сезона-2022/23 состоится в итальянском Турине, а заключительные выступления сезона-2023/24 пройдут во французском Орлеане.
Сезон-2022/23:
21—23 октября 2022 года — Гран-при США;
28—30 октября — Гран-при Канады;
4—6 ноября — Гран-при Франции;
11—13 ноября — Гран-при Китая;
18—20 ноября — Гран-при Японии;
25—27 ноября — Гран-при России;
8—11 декабря — финал.
Сезон-2023/24:
20—22 октября 2023 года — Гран-при США;
27—29 октября — Гран-при Канады;
3—5 ноября — Гран-при Франции;
10—12 ноября — Гран-при Китая;
17—19 ноября — Гран-при России;
24—26 ноября — Гран-при Японии;
7—10 декабря – финал.
В сезоне-2021/22 финал серии Гран-при был отменён из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов с рекордом сезона выиграли ритм-танец на ЧЕ в Таллине.