Стало известно расписание Гран-при по фигурному катанию на ближайшие два года

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Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал даты проведения серии Гран-при по фигурному катанию на ближайшие два сезона.
Стало известно расписание Гран-при по фигурному катанию на ближайшие два года
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Как сообщает пресс-служба организации, финал сезона-2022/23 состоится в итальянском Турине, а заключительные выступления сезона-2023/24 пройдут во французском Орлеане.

Сезон-2022/23:

21—23 октября 2022 года — Гран-при США;

28—30 октября — Гран-при Канады;

4—6 ноября — Гран-при Франции;

11—13 ноября — Гран-при Китая;

18—20 ноября — Гран-при Японии;

25—27 ноября — Гран-при России;

8—11 декабря — финал.

Сезон-2023/24:

20—22 октября 2023 года — Гран-при США;

27—29 октября — Гран-при Канады;

3—5 ноября — Гран-при Франции;

10—12 ноября — Гран-при Китая;

17—19 ноября — Гран-при России;

24—26 ноября — Гран-при Японии;

7—10 декабря – финал.

В сезоне-2021/22 финал серии Гран-при был отменён из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов с рекордом сезона выиграли ритм-танец на ЧЕ в Таллине.

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