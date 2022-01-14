Соболев — о первом впечатлении о Ваноли: обычный человек

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев затруднился охарактеризовать нового главного тренера команды, Паоло Ваноли.

«Мы только вчера с ним познакомились. Сейчас нам предстоят сборы, мысли только о них. Сейчас приедем — более серьёзно познакомимся, в работе друг друга узнаем. Пока всё только предстоит. Первое впечатление? Обычное впечатление, обычный человек. Теперь он наш новый главный тренер, поэтому каких-то особых впечатлений нет. Просто новый главный тренер, будем с ним работать. Смотрел ли его интервью? Честно, я ничего не смотрел, отдыхал. Особо не следил ни за чем. Знал только, что его назначили и предстоит знакомство», — сказал Соболев на пресс-конференции.

Ваноли сменил на должности главного тренера «Спартака» португальца Руя Виторию, который был уволен в середине декабря 2021 года.

Ранее Каттани заявил, что не будет вмешиваться в работу главного тренера «Спартака».