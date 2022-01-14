Ковтун вспомнил, как работал под руководством Тарасовой

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Бывший российский фигурист Максим Ковтун высказал мнение о методах воспитания со стороны тренеров, вспомнив свою историю сотрудничества с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.
Ковтун вспомнил, как работал под руководством Тарасовой
  • Legion-Media

«Никто никого не избивает на тренировках, конечно, но Татьяна Анатольевна Тарасова могла мне «прописать» иногда. Это помогало. Посмотрите на результаты тренера, это всё не просто так. Мы спортсмены, у нас другая жизнь. Иногда по репе получить — и потом только спасибо скажешь. У всех спортсменов разная психология. Тренер должен понять, как и с кем работать. Есть спортсмены, на которых даже орать нельзя, и тренер так не будет с ним себя вести», — приводит слова Ковтуна «Матч ТВ».

Ранее Татьяна Тарасова поздравила российские пары после успеха на ЧЕ по фигурному катанию.

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