Ковтун вспомнил, как работал под руководством Тарасовой

Бывший российский фигурист Максим Ковтун высказал мнение о методах воспитания со стороны тренеров, вспомнив свою историю сотрудничества с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.

«Никто никого не избивает на тренировках, конечно, но Татьяна Анатольевна Тарасова могла мне «прописать» иногда. Это помогало. Посмотрите на результаты тренера, это всё не просто так. Мы спортсмены, у нас другая жизнь. Иногда по репе получить — и потом только спасибо скажешь. У всех спортсменов разная психология. Тренер должен понять, как и с кем работать. Есть спортсмены, на которых даже орать нельзя, и тренер так не будет с ним себя вести», — приводит слова Ковтуна «Матч ТВ».

Ранее Татьяна Тарасова поздравила российские пары после успеха на ЧЕ по фигурному катанию.