Татьяна Тарасова поздравила российские пары после успеха на ЧЕ по фигурному катанию

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обратилась к российским фигуристам после соревнований спортивных пар на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).
Татьяна Тарасова поздравила российские пары после успеха на ЧЕ по фигурному катанию
  • Gettyimages.ru

«На чемпионате Европы по фигурному катанию медали разыграли пары. А точнее, три наши пары. Поздравляю ребят, их тренеров, все большие молодцы!» — написала Тарасова в Instagram.

Чемпионами Европы среди спортивных пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набрав 239,82 балла и установив мировые рекорды. Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (236,46). Бронзовые награды достались Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (227,23).

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар заявила, что фигуристы в очередной раз доказывают, что Россия впереди планеты всей.

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