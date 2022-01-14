Волосожар: фигуристы доказывают в очередной раз, что Россия впереди планеты всей

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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар отреагировала на результаты российских спортивных пар на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).
Волосожар: фигуристы доказывают в очередной раз, что Россия впереди планеты всей
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«Мы в очередной раз доказываем, что наша страна впереди планеты всей. Хочется, чтобы так сохранилось до старта самого главного турнира четырёхлетия», — цитирует Волосожар «Чемпионат».

Она отметила, что её особенно порадовали Тарасова и Морозов, которые набрали хорошие баллы даже с ошибкой.

«Надеюсь, что они будут рассчитывать на командный турнир на Олимпиаде», — добавила Волосожар.

Чемпионами Европы среди спортивных пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набрав 239,82 балла и установив мировые рекорды. Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (236,46). Бронзовые награды достались Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (227,23).

Ранее сообщалось, что опубликовано видео рекордного проката произвольной программы Мишиной и Галлямова.

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