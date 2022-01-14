Опубликовано видео рекордного проката произвольной программы Мишиной и Галлямова
- AFP
- © Daniel MIHAILESCU
Ролик опубликован на сайте Первого канала.
Мишина и Галлямов (239,82 балла) с мировыми рекордами стали чемпионами Европы в парном катании. Серебряные медали завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (236,46). Бронзовые награды достались Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (227,23).
Ранее серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал золотые медали Мишиной и Галлямова на ЧЕ-2022.