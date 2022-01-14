Опубликовано видео рекордного проката произвольной программы Мишиной и Галлямова

Короткая ссылка
В сети появилось видео произвольной программы россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в парном катании на чемпионате Европы 2022 года в Таллине (Эстония).
Опубликовано видео рекордного проката произвольной программы Мишиной и Галлямова
  • AFP
  • © Daniel MIHAILESCU

Ролик опубликован на сайте Первого канала.

Мишина и Галлямов (239,82 балла) с мировыми рекордами стали чемпионами Европы в парном катании. Серебряные медали завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (236,46). Бронзовые награды достались Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (227,23).

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал золотые медали Мишиной и Галлямова на ЧЕ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить