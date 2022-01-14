Опубликовано видео рекордного проката произвольной программы Мишиной и Галлямова

В сети появилось видео произвольной программы россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в парном катании на чемпионате Европы 2022 года в Таллине (Эстония).

AFP

© Daniel MIHAILESCU