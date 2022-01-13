Авербух — о золоте Мишиной и Галлямова: конкуренция идёт на пользу сборной

Серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал золотые медали Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы 2022 года в Таллине (Эстония).

«Радует, что у нас такая конкуренция в сборной. Будем надеяться, что все три наши пары так же достойно выступят на Олимпиаде», — цитирует Авербуха РИА Новости.

Как напомнил хореограф, у него не было никаких сомнений, что пьедестал почёта будет полностью российским. Он назвал Мишину и Галлямова парой номер один в мире.

Мишина и Галлямов (239,82 балла) с мировыми рекордами стали чемпионами Европы в парном катании. Серебряные медали завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (236,46). Бронзовые награды достались Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (227,23).

Ранее сообщалось, что Камила Валиева с мировым рекордом выиграла короткую программу на ЧЕ в Таллине.