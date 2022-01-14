«Матч ТВ»: у Мамаева возник конфликт при досмотре багажа в аэропорту Шереметьево

У полузащитника «Химок» Павла Мамаева возник конфликт при досмотре багажа в московском аэропорту Шереметьево.

Как сообщает «Матч ТВ», команда вылетает в Турцию на зимний сбор, а игрок отказался демонстрировать содержимое сумок по просьбе одного из сотрудников аэропорта. Впоследствии спортсмен всё же выполнил просьбу, но остался недоволен произошедшим.

Мамаев подписал контракт с «Химками» 21 декабря после окончания соглашения с «Ростовом». В нынешнем сезоне полузащитник провёл шесть матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев выразил мнение, что защитник Юрий Жирков станет примером для футболистов «Химок».