Газзаев считает, что Жирков станет примером для футболистов «Химок»

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал переход экс-футболиста Юрия Жиркова в «Химки».
Газзаев считает, что Жирков станет примером для футболистов «Химок»
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«То, что Жирков подписал контракт с «Химками» в 38 лет, говорит о высочайшем уровне его профессионализма. Он прошёл очень хорошую школу большого футбола. На мой взгляд, Жирков будет настоящим примером для игроков «Химок»: к чему надо стремиться, как сохранить своё долголетие в футболе. Я испытываю самые тёплые эмоции по отношению к Юре. Он замечательный человек, настоящий профессионал — об этом говорят его достижения как в российском футболе, так и на международном уровне. С точки зрения игрока, который принесёт пользу, для «Химок» это отличное приобретение. Не сомневаюсь, что у команды будут хорошие результаты», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

Ранее Губерниев выступил против того, чтобы бюджет Химок шёл на зарплату Жиркову.

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