Губерниев: я против, чтобы бюджет Химок шёл на зарплату Жиркову

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Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о переходе Юрия Жиркова в «Химки».
Губерниев: я против, чтобы бюджет Химок шёл на зарплату Жиркову
  • РИА Новости

«Жирков — молодец. Главное, чтобы ему платили зарплату не из бюджета области, пусть спонсоры тратят. Я против, чтобы бюджет Сходни и Химок шёл Жиркову. Есть и другие проблемы. Он, конечно, футболист уважаемый, но не легенда. До статуса легенды ему далековато», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

38-летний Жирков подписал с «Химками» соглашение до конца нынешнего сезона с опцией продления ещё на год. Он пребывал в статусе свободного агента с 1 июля 2021 года. 

Ранее Жирков заявил, что все его родственники и друзья советовали остаться в футболе и продолжить играть.

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