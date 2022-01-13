Жирков: все родственники и друзья советовали остаться в футболе и продолжить играть

Короткая ссылка
Экс-футболист сборной России Юрий Жирков, подписавший контракт с подмосковными «Химками», поделился эмоциями от подписания контракта с клубом.
Жирков: все родственники и друзья советовали остаться в футболе и продолжить играть
  • Legion-Media

«Очень рад, что продолжаю спортивную карьеру. Надеюсь, всё сложится удачно. Спасибо гендиректору Владимиру Габулову и руководству клуба, за то, что поверили в меня и дали эту возможность. Хорошо, что сейчас удалось продолжить играть. Я приложу все силы, чтобы команда осталась в РПЛ и показывала хороший футбол. Место «Химок» в турнирной таблице? Не буду врать, я тоже думал об этом — но здесь я всех знаю. Есть уверенность, что клуб выполнит поставленную задачу. Я играл вместе с Павлом Мамаевым, с Игорем Семшовым, знаю и главного тренера. Все родственники и друзья советовали остаться в футболе и продолжить играть. Уверен, что всё будет хорошо!» — цитирует Жиркова официальный сайт клуба.

38-летний Жирков находился в статусе свободного агента с лета 2021 года, когда истёк его контракт с «Зенитом».

После 18 туров «Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице, имея 14 очков.

Ранее Самедов высказался о переходе Жиркова в «Химки».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить