Жирков: все родственники и друзья советовали остаться в футболе и продолжить играть

Экс-футболист сборной России Юрий Жирков, подписавший контракт с подмосковными «Химками», поделился эмоциями от подписания контракта с клубом.

«Очень рад, что продолжаю спортивную карьеру. Надеюсь, всё сложится удачно. Спасибо гендиректору Владимиру Габулову и руководству клуба, за то, что поверили в меня и дали эту возможность. Хорошо, что сейчас удалось продолжить играть. Я приложу все силы, чтобы команда осталась в РПЛ и показывала хороший футбол. Место «Химок» в турнирной таблице? Не буду врать, я тоже думал об этом — но здесь я всех знаю. Есть уверенность, что клуб выполнит поставленную задачу. Я играл вместе с Павлом Мамаевым, с Игорем Семшовым, знаю и главного тренера. Все родственники и друзья советовали остаться в футболе и продолжить играть. Уверен, что всё будет хорошо!» — цитирует Жиркова официальный сайт клуба.

38-летний Жирков находился в статусе свободного агента с лета 2021 года, когда истёк его контракт с «Зенитом».

После 18 туров «Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице, имея 14 очков.

Ранее Самедов высказался о переходе Жиркова в «Химки».