Самедов — о переходе Жиркова в «Химки»: он сильнее многих молодых игроков РПЛ
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«Я думаю, Жирков на 100% поможет «Химкам». Он сейчас на две головы выше многих молодых футболистов, которые играют в российском чемпионате», — цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».
По словам чемпиона РПЛ в составе московского «Спартака», Жирков — большой футболист и большой мастер.
38-летний Жирков 12 января подписал контракт на полгода с возможностью продления ещё на один сезон.
Футболист находился в статусе свободного агента после того, как летом 2021 года истёк его контракт с «Зенитом».
За свою карьеру он выступал за московский ЦСКА, лондонский «Челси» и «Зенит».
«Химки» (14 очков) после 18 туров занимают 16-е место в турнирной таблице РПЛ.
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