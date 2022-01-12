Самедов — о переходе Жиркова в «Химки»: он сильнее многих молодых игроков РПЛ

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов прокомментировал переход хавбека Юрия Жиркова в подмосковные «Химки».

«Я думаю, Жирков на 100% поможет «Химкам». Он сейчас на две головы выше многих молодых футболистов, которые играют в российском чемпионате», — цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».

По словам чемпиона РПЛ в составе московского «Спартака», Жирков — большой футболист и большой мастер.

38-летний Жирков 12 января подписал контракт на полгода с возможностью продления ещё на один сезон.

Футболист находился в статусе свободного агента после того, как летом 2021 года истёк его контракт с «Зенитом».

За свою карьеру он выступал за московский ЦСКА, лондонский «Челси» и «Зенит».

«Химки» (14 очков) после 18 туров занимают 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

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