«Локомотив» подтвердил трансфер лучшего бомбардира «Славии» Кухты
- Legion-Media
Как сообщается на сайте красно-зелёных, клуб согласовал контракт с 25-летним форвардом на четыре года.
В ближайшее время он пройдёт медосмотр и присоединится к команде. Ян будет выступать за железнодорожников под номером 9.
В текущем сезоне Кухта провёл за «Славию» 26 матчей, забил 12 мячей и отдал восемь результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Динамо» объявило о возвращении выступавшего последние годы за «Локомотив» нападающего Фёдора Смолова в стиле Гарри Поттера.