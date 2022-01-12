«Локомотив» подтвердил трансфер лучшего бомбардира «Славии» Кухты

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Нападающий сборной Чехии по футболу Ян Кухта официально перешёл из пражской «Славии» в московский «Локомотив».
«Локомотив» подтвердил трансфер лучшего бомбардира «Славии» Кухты
  • Legion-Media

Как сообщается на сайте красно-зелёных, клуб согласовал контракт с 25-летним форвардом на четыре года.

В ближайшее время он пройдёт медосмотр и присоединится к команде. Ян будет выступать за железнодорожников под номером 9.

В текущем сезоне Кухта провёл за «Славию» 26 матчей, забил 12 мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Динамо» объявило о возвращении выступавшего последние годы за «Локомотив» нападающего Фёдора Смолова в стиле Гарри Поттера.

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