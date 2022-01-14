Национальная хоккейная лига (НХЛ) огласила составы на предстоящий Матч всех звёзд.

Как сообщается на сайте лиги, в составы сборных дивизионов отобраны по десять игроков, включая двух вратарей. Ещё по одному хоккеисту будет добавлено в каждую команду по итогам дополнительного голосования.

На Матч всех звёзд уже попали три россиянина: в сборной Атлантического дивизиона оказался голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов сыграет за команду Центрального дивизиона, а нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин представит Столичный дивизион.

Матч всех звёзд пройдёт с 4 по 5 февраля в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Овечкин выбран капитаном Столичного дивизиона на Матч звёзд НХЛ — 2022.