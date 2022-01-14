В Матче звёзд НХЛ — 2022 сыграют три россиянина

Короткая ссылка
Национальная хоккейная лига (НХЛ) огласила составы на предстоящий Матч всех звёзд.
В Матче звёзд НХЛ — 2022 сыграют три россиянина
  • Legion-Media

Как сообщается на сайте лиги, в составы сборных дивизионов отобраны по десять игроков, включая двух вратарей. Ещё по одному хоккеисту будет добавлено в каждую команду по итогам дополнительного голосования. 

На Матч всех звёзд уже попали три россиянина: в сборной Атлантического дивизиона оказался голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов сыграет за команду Центрального дивизиона, а нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин представит Столичный дивизион.

Матч всех звёзд пройдёт с 4 по 5 февраля в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Овечкин выбран капитаном Столичного дивизиона на Матч звёзд НХЛ — 2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить