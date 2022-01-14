Овечкин выбран капитаном Столичного дивизиона на Матч звёзд НХЛ — 2022

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин будет капитаном Столичного дивизиона на Матче звёзд НХЛ — 2022.
Овечкин выбран капитаном Столичного дивизиона на Матч звёзд НХЛ — 2022
  • AP

Как сообщается на сайте лиги, россиянин был выбран фанатами в данном качестве по итогам голосования.

Кроме того, Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс» станет капитаном Атлантического дивизиона, Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» — Центрального дивизиона, а Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» — Тихоокеанского дивизиона.

Матч звёзд пройдёт с 4 по 5 февраля в Лас-Вегасе.

Овечкин в этом сезоне забросил 24 шайбы и отдал 28 результативных передач в 37 матчах НХЛ.

Ранее сообщалось, что результативные передачи Овечкина и Евгения Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Бостон Брюинз».

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