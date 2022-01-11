Передачи Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Бостоном»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз».
Передачи Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Бостоном»
  • AP
  • © Nick Wass

Встреча, проходившая на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне, завершилась со счётом 7:4 в пользу гостей.

У хозяев дублем отметился Коннор Шири. Еще один гол в активе Ти Джей Оши. На счету российский форвардов Александра Овечкина и Евгения Кузнецова — по результативной передаче.

У «Бостона» по дублю оформили Давид Пастрняк и Брэд Маршан. Еще по разу отличились Мэтт Грызлик, Крэйг Смит и Эрик Хаула. 

Ранее сообщалось, что хоккеист «Вашингтона» Орлов попал в коронавирусный протокол.

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