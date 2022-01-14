«Ливерпуль» в большинстве сыграл вничью с «Арсеналом» в Кубке английской лиги

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«Ливерпуль» и «Арсенал» не смогли выявить победителя в матче 1/2 финала плей-офф Кубка английской лиги.
«Ливерпуль» в большинстве сыграл вничью с «Арсеналом» в Кубке английской лиги
  • AP
  • © Jon Super

Игра, которая прошла на поле стадиона «Энфилд» в Ливерпуле, завершилась со счётом 0:0.

Мерсисайдцы провели значительную часть матча в большинстве. Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака был удалён на 24-й минуте за грубое нарушение на нападающем «Ливерпуля» Диего Жоте.

Ответная игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне 20 января.

Ранее сообщалось, что «Челси» обыграл «Тоттенхэм» и пробился в финал Кубка английской лиги.

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