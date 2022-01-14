Мишина не думала о рекордах после победы на ЧЕ по фигурному катанию

Россиянка Анастасия Мишина, которая выступает в паре с Александром Галлямовым, высказалась о победе с мировыми рекордами на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине (Эстония).

«Мы только сейчас узнали про мировой рекорд. Не успели посмотреть протоколы. Это приятно, но у нас был не лучший прокат. Не стоит акцентировать внимание на рекорде», — цитирует Мишину РИА Новости.

20-летняя фигуристка из Санкт-Петербурга призналась, что прокат произвольной программы сложился довольно тяжело из-за небольшой нервозности. Мишина добавила, что с учётом длинных новогодних каникул пара продемонстрировала нормальное катание.

Мишина и Галлямов (239,82 балла) стали чемпионами Европы. Россияне побили три мировых рекорда: по баллам в короткой и произвольной программах, а также по сумме двух программ.

Серебряные медали завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (236,46). Бронзовые награды достались Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (227,23).

Ранее Илья Авербух прокомментировал золотые медали Мишиной и Галлямова в соревнованиях спортивных пар на ЧЕ-2022.