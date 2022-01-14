Коган: уровень российских пар позволяет рассчитывать на золото Игр-2022

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал результаты соревнований спортивных пар на чемпионате Европы 2022 года в Таллине (Эстония).

«Уровень катания очень хорош, очень высок, он позволяет настраиваться на дальнейшие победы, дальнейшую борьбу на Олимпийских играх и чемпионатах мира», — цитирует Когана РИА Новости.

Коган дал понять, что очень рад успехам российских фигуристов, которые заняли весь пьедестал почёта.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,82 балла) с мировыми рекордами стали чемпионами Европы. Серебряные медали завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (236,46). Бронзовые награды достались Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (227,23).

Ранее Илья Авербух прокомментировал золотые медали Мишиной и Галлямова в соревнованиях спортивных пар на ЧЕ-2022.