Самедов: Ещенко станет связующим звеном с тренерским штабом «Спартака»

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался о решении защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко завершить карьеру футболиста и войти в тренерский штаб красно-белых.
Самедов: Ещенко станет связующим звеном с тренерским штабом «Спартака»
  • Gettyimages.ru

«Думаю, Ещенко будет неким связующим звеном между командой и тренерским штабом. Всё правильно», — цитирует Самедова ТАСС.

Экс-полузащитник «Спартака» признался, что для него решение Ещенко не стало сюрпризом. По его мнению, Андрей понял, что пришло время завершить карьеру.

37-летний Ещенко в составе «Спартака» стал чемпионом России, а также победителем Суперкубка страны.

Защитник перешёл в «Спартак» в 2016 году. В 109 матчах он забил один мяч. За сборную России Ещенко провёл 14 игр.

Ранее бывший скаут ПСЖ Лука Каттани рассказал, почему согласился стать новым спортивным директором «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить