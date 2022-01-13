Самедов: Ещенко станет связующим звеном с тренерским штабом «Спартака»
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«Думаю, Ещенко будет неким связующим звеном между командой и тренерским штабом. Всё правильно», — цитирует Самедова ТАСС.
Экс-полузащитник «Спартака» признался, что для него решение Ещенко не стало сюрпризом. По его мнению, Андрей понял, что пришло время завершить карьеру.
37-летний Ещенко в составе «Спартака» стал чемпионом России, а также победителем Суперкубка страны.
Защитник перешёл в «Спартак» в 2016 году. В 109 матчах он забил один мяч. За сборную России Ещенко провёл 14 игр.
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