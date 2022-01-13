Самедов: Ещенко станет связующим звеном с тренерским штабом «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался о решении защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко завершить карьеру футболиста и войти в тренерский штаб красно-белых.

«Думаю, Ещенко будет неким связующим звеном между командой и тренерским штабом. Всё правильно», — цитирует Самедова ТАСС.

Экс-полузащитник «Спартака» признался, что для него решение Ещенко не стало сюрпризом. По его мнению, Андрей понял, что пришло время завершить карьеру.

37-летний Ещенко в составе «Спартака» стал чемпионом России, а также победителем Суперкубка страны.

Защитник перешёл в «Спартак» в 2016 году. В 109 матчах он забил один мяч. За сборную России Ещенко провёл 14 игр.

Ранее бывший скаут ПСЖ Лука Каттани рассказал, почему согласился стать новым спортивным директором «Спартака».