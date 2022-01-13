Ещенко завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко объявил о завершении карьеры футболиста.

37-летний игрок вошёл в тренерский штаб столичного клуба. Он будет помогать главному тренеру команды итальянцу Паоло Ваноли, сообщает пресс-служба красно-белых.

Андрей Ещенко завершил игровую карьеру и вошёл в тренерский штаб «Спартака» 👏



С красно-белыми он стал чемпионом России, серебряным и бронзовым призером, а также победителем Суперкубка страны 🔴⚪️



Желаем Андрею пополнить коллекцию трофеев в новом статусе! 💪 pic.twitter.com/k6JM15Ekra — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 13, 2022

Ещенко в составе «Спартака» стал чемпионом России, а также победителем Суперкубка страны.

Защитник перешёл в «Спартак» в 2016 году. В 109 матчах он забил один мяч.

Ранее бывший скаут ПСЖ Лука Каттани рассказал, почему согласился стать новым спортивным директором «Спартака».