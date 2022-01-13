Трусова объяснила, почему возит с собой собак на соревнования

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как её собаки относятся к большому количеству путешествий с хозяйкой.

«Я люблю брать собак на соревнования. В номере сразу становится уютно, ты как будто дома. Я могу взять лишь Тину и Эллу — они маленькие. Что касается Тины: уже восемь лет — плюс ей не всегда нравилось путешествовать, она волновалась, видно было, что ей не очень нравилось. А Элле очень нравится лёд — она единственная собака, которая любит бегать по льду. Ей ничего не страшно, мне кажется, ей здесь нравится со мной», — сказала Трусова.

13 января на чемпионате Европы женщины представили свои короткие программы в одиночном фигурном катании, Трусова стала третьей. Победу одержала её соотечественница Камила Валиева.

Ранее Роднина заявила, что ожидала от Валиевой высоких баллов в короткой программе на ЧЕ.