Хендрикс призналась, что шокирована своими оценками на ЧЕ по фигурному катанию

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Бельгийка Луна Хендрикс высказалась о втором месте в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине (Эстония).
Хендрикс призналась, что шокирована своими оценками на ЧЕ по фигурному катанию
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«Думаю, были небольшие эпизоды, где я могла выступить лучше, поэтому я удивлена, что установила личный рекорд. Но сейчас я уверена, что мой максимум впереди и я смогу набрать большее количество баллов», — цитирует ТАСС Хендрикс.

22-летняя фигуристка добавила, что сильно мотивирована перед произвольной программой и обязательно покажет свой максимум.

Хендрикс (76,25 балла) занимает второе место после короткой программы. Камила Валиева (90,75) с мировым рекордом лидирует. Александра Трусова (75,13) занимает третье место, Анна Щербакова — четвёртое (69,05).

Прокат произвольной программы у женщин пройдёт 15 января.

Ранее Валиева назвала мировой рекорд в короткой программе итогом своей работы на тренировках.

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