Хендрикс призналась, что шокирована своими оценками на ЧЕ по фигурному катанию
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«Думаю, были небольшие эпизоды, где я могла выступить лучше, поэтому я удивлена, что установила личный рекорд. Но сейчас я уверена, что мой максимум впереди и я смогу набрать большее количество баллов», — цитирует ТАСС Хендрикс.
22-летняя фигуристка добавила, что сильно мотивирована перед произвольной программой и обязательно покажет свой максимум.
Хендрикс (76,25 балла) занимает второе место после короткой программы. Камила Валиева (90,75) с мировым рекордом лидирует. Александра Трусова (75,13) занимает третье место, Анна Щербакова — четвёртое (69,05).
Прокат произвольной программы у женщин пройдёт 15 января.
Ранее Валиева назвала мировой рекорд в короткой программе итогом своей работы на тренировках.