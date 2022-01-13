Новый спортивный директор «Спартака» заявил, что ему не нужны помощники по российскому футболу

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Новый спортивный директор московского «Спартака» итальянец Лука Каттани заявил, что ему не нужны помощники по российскому футболу.
Новый спортивный директор «Спартака» заявил, что ему не нужны помощники по российскому футболу
  • Gettyimages.ru

«Мне не нужен помощник по российскому футболу. Я считаю, что знаю местный футбол хорошо. Не идеально, однако работаю действительно очень много. Жертвую свободным временем для того, чтобы изучить детали. Я не нуждаюсь в эксперте, который мне скажет, какие футболисты сильные, потому я их и так уже знаю. Это моя зона ответственности», — сказал Каттани в интервью клубной пресс-службе.

Итальянский специалист пришёл в команду в зимнее межсезонье вместе с новым главным тренером, своим соотечественником Паоло Ваноли.

Ранее Каттани объяснил, почему бросил ПСЖ ради «Спартака».

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