Новый спортивный директор «Спартака» заявил, что ему не нужны помощники по российскому футболу

Новый спортивный директор московского «Спартака» итальянец Лука Каттани заявил, что ему не нужны помощники по российскому футболу.

«Мне не нужен помощник по российскому футболу. Я считаю, что знаю местный футбол хорошо. Не идеально, однако работаю действительно очень много. Жертвую свободным временем для того, чтобы изучить детали. Я не нуждаюсь в эксперте, который мне скажет, какие футболисты сильные, потому я их и так уже знаю. Это моя зона ответственности», — сказал Каттани в интервью клубной пресс-службе.

Итальянский специалист пришёл в команду в зимнее межсезонье вместе с новым главным тренером, своим соотечественником Паоло Ваноли.

Ранее Каттани объяснил, почему бросил ПСЖ ради «Спартака».