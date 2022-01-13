Боярский считает, что Кокорин ещё не закончился как футболист

Народный артист России, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину стоит задуматься о возвращении в Россию.

«Сейчас карьера Кокорина зависит только от него самого. Всё в его руках. Тем более что он большой должник перед спортом. Если он вернётся в Россию, то у него всё получится. Хотел бы я его вновь видеть в «Зените»? Саша — хороший игрок. Но вот насчёт его репутационных дел все зависит от дирекции клуба. Он точно не закончился как футболист. Он ещё может доказать свою состоятельность», — приводит слова Боярского Sport24.

В текущем сезоне российский форвард провёл за клуб шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее в «Химках» опровергли новости о трансфере Кокорина.