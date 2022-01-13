В «Химках» опровергли новости о трансфере Кокорина

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на информацию о возможном переходе форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в подмосковный клуб.

«Мы даже не общались с игроком. Эти разговоры не больше чем просто шутка. Трансфер Кокорина в «Химки» за гранью реальности», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что в начале сезона клуб хотел рассмотреть Кокорина, но позже от этой идеи отказались.

Напомним, что в нынешнем сезоне 30-летний форвард вышел на поле в составе «Фиорентины» шесть раз. Футболист выступает за клуб с января 2021 года, он перешёл из «Спартака».

Ранее в «Спартаке» заявили, что информация об уходе Жиго не соответствует действительности.