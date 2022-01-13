В «Химках» опровергли новости о трансфере Кокорина
- Legion-Media
«Мы даже не общались с игроком. Эти разговоры не больше чем просто шутка. Трансфер Кокорина в «Химки» за гранью реальности», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что в начале сезона клуб хотел рассмотреть Кокорина, но позже от этой идеи отказались.
Напомним, что в нынешнем сезоне 30-летний форвард вышел на поле в составе «Фиорентины» шесть раз. Футболист выступает за клуб с января 2021 года, он перешёл из «Спартака».
Ранее в «Спартаке» заявили, что информация об уходе Жиго не соответствует действительности.