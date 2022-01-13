Глушаков — Кокорину: Юрий Валентинович и Павел Константинович уже на базе

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Российский полузащитник «Химок» Денис Глушаков обратился к форварду «Фиорентины» Александру Кокорину.
Глушаков — Кокорину: Юрий Валентинович и Павел Константинович уже на базе
  • Legion-Media

«Алло, Кокора, Глушак на связи. Юрий Валентинович и Павел Константинович уже на базе. Когда тебя ждать?» — написал Глушаков в своём Instagram.

Кокорин ответил на запись лайком. Напомним, футболист выступает за «Фиоретину» с января 2021 года. В нынешнем сезоне 30-летний форвард вышел на поле в составе «Фиорентины» шесть раз.

Напомним, что «Химки» объявили о переходах Юрия Жиркова и Павла Мамаева в клуб.

Ранее в «Химках» опровергли новости о трансфере Кокорина.

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