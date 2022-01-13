Фарке назвал «Краснодар» современным и восхитительным клубом

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Новый главный тренер ФК «Краснодар» Даниэль Фарке поделился своими ожиданиями от работы в российской команде.
Фарке назвал «Краснодар» современным и восхитительным клубом
  • Legion-Media

«Хотел бы поблагодарить президента «Краснодара» Сергея Галицкого за то, что доверил мне и моему штабу повести этот современный и восхитительный клуб в новое спортивное будущее. У нас возникли позитивные чувства, потому с нетерпением ждём знакомства с командой. Большое преимущество в том, что в чемпионате России до конца февраля нет матчей. У нас будет возможность плотно поработать с командой на протяжении пяти недель. Можно сказать, что это полноценный подготовительный цикл. Наш первый матч будет противостоянием двух команд с немецкими тренерами. Вот это совпадение», — приводит слова Фарке sport1.de.

Немецкий специалист был без работы с ноября 2021 года, после того как покинул «Норвич Сити». Он возглавлял клуб с 2017 года и дважды выводил команду из Чемпионшипа в Английскую премьер-лигу.

Ранее сообщалось, что Колосков считает, что Галицкий разочаровался в российских тренерах.

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