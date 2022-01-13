Колосков считает, что Галицкий разочаровался в российских тренерах

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение собственника «Краснодара» Сергея Галицкого назначить немецкого специалиста Даниэля Фарке на пост главного тренера команды.

«Про Фарке я прочитал несколько дней назад, когда он был ещё кандидатом. Кроме того, что он поднял английский «Норвич» в первый дивизион, я ничего про него не знаю. Это личность неизвестная, ни о чём не говорящая, никого не подготовившая из футболистов, которые были бы заметны в другой лиге. Шило в мешке. Думаю, что Галицкий, как и я, уже разочаровался в российских тренерах. У нас ведь, к сожалению, совершенно потеряна футбольная школа СССР. Посмотрите, за последние 15 лет никто новый не пришел, кто бы добился успеха. Мелькают одни и те же имена, которых десяток. Никто не заявлял себя. Худо-бедно наши игроки как-то пробиваются на Запад. Мало их, но они есть. Сама система подготовки футболистов, она более-менее современная и адекватная, но тренеров нет. У нас их не то что в клубы не приглашают — в школы не приглашают, зовут иностранцев. Потому Галицкий абсолютно прав, он явно разочаровался в российских тренерах», — цитирует Колоскова Sport24.

Немецкий специалист был без работы с ноября 2021 года, после того, как покинул «Норвич Сити». Он возглавлял клуб с 2017 года и дважды выводил команду из Чемпионшипа в Английскую премьер-лигу.

Ранее сообщалось, что Фарке стал главным тренером «Краснодара».