Фарке стал главным тренером «Краснодара»

Бывший главный тренер «Норвич Сити» Даниэль Фарке возглавил «Краснодар».

Немецкий специалист покинул «Норвич Сити» в ноябре 2021 года. Он возглавлял клуб с 2017 года и дважды выводил «Норвич» из Чемпионшипа.

5 января «Краснодар» объявил об отставке Виктора Гончаренко. Команду покинули также его помощники Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

По итогам первой половины сезона «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, в 18 матчах набрав 29 очков.

Ранее бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал потерей возможный уход полузащитника Зелимхана Бакаева из «Спартака».