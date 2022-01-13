Фарке стал главным тренером «Краснодара»
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Немецкий специалист покинул «Норвич Сити» в ноябре 2021 года. Он возглавлял клуб с 2017 года и дважды выводил «Норвич» из Чемпионшипа.
5 января «Краснодар» объявил об отставке Виктора Гончаренко. Команду покинули также его помощники Василий Березуцкий и Александр Ермакович.
По итогам первой половины сезона «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, в 18 матчах набрав 29 очков.
Ранее бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал потерей возможный уход полузащитника Зелимхана Бакаева из «Спартака».