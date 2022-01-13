Кавазашвили считает потерей возможный уход Бакаева из «Спартака»

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию о возможном уходе из московской команды полузащитника Зелимхана Бакаева.
Кавазашвили считает потерей возможный уход Бакаева из «Спартака»
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«Конечно, это будет потерей. Сегодня в полузащите он единственный игрок, который умеет держать мяч, может работать два тайма, может ударить левой ногой, прострелить», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Спартак» и Бакаев не могут договориться по новому контракту. Действующее соглашение истекает по окончании сезона-2021/22. 

Бакаев является воспитанником «Спартака». В этом сезоне он провёл 23 матча, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.

Ранее стало известно, что Владимир Газзаев возглавит казахстанский «Туран».

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