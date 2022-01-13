Губерниев — о контракте Бакаева: это вопрос бизнеса, а не футбола

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Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о возможном уходе из московского «Спартака» полузащитника Зелимхана Бакаева.
Губерниев — о контракте Бакаева: это вопрос бизнеса, а не футбола
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«Он хороший футболист. Но если они не могут договориться, значит, Бакаев сильно себя переоценивает вместе с агентом. Это же рынок. Это вопрос бизнеса, а не футбола», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что российские футболисты должны быть скромнее в своих требованиях и отдавать больше, чем получать.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и Бакаев не могут договориться по новому контракту. Действующее соглашение истекает по окончании сезона-2021/22. 

Ранее Фарке стал главным тренером «Краснодара».

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