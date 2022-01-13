Смородская — об уходе Зе Луиша: очередная потеря денег «Локомотива»

Короткая ссылка
Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на уход из клуба нападающего Зе Луиша.
Смородская — об уходе Зе Луиша: очередная потеря денег «Локомотива»
  • AP

«Зе Луиш не прижился в команде: травмы, играл мало. Трансфер не был особенно удачным. Очередная потеря денег руководства, вот и всё», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

13 января «Локомотив» прекратил сотрудничество с 30-летним нападающим команды Зе Луишем. В текущем сезоне футболист провёл три матча за железнодорожников, но не отметился результативными действиями.

Ранее Роналду высказался о работе Рангника в «Манчестер Юнайтед».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить