Смородская — об уходе Зе Луиша: очередная потеря денег «Локомотива»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на уход из клуба нападающего Зе Луиша.

«Зе Луиш не прижился в команде: травмы, играл мало. Трансфер не был особенно удачным. Очередная потеря денег руководства, вот и всё», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

13 января «Локомотив» прекратил сотрудничество с 30-летним нападающим команды Зе Луишем. В текущем сезоне футболист провёл три матча за железнодорожников, но не отметился результативными действиями.

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