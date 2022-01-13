Роналду высказался о работе Рангника в «Манчестер Юнайтед»

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Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о работе главного тренера команды Ральфа Рангника.

«С тех пор, как он пришёл, я думаю, что в некоторых моментах мы стали лучше, но ему нужно время. Не так просто изменить менталитет игроков и то, как они играют, культуру, систему», — цитирует Роналду Sky Sports.

Ранее отмечалось, что Роналду недоволен игрой своей команды. Он также не желает, чтобы Рангник остался главным тренером «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 16 матчах АПЛ, в которых забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Хамес Родригес спас футболиста, у которого во время матча остановилось сердце.

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