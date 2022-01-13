Хамес Родригес спас футболиста, у которого во время матча остановилось сердце

Полузащитник «Аль-Райяна» и сборной Колумбии Хамес Родригес спас жизнь защитнику «Аль-Вакры» Усману Кулибали во время матча 13-го тура чемпионата Катара.

В первом тайме защитник потерял сознание. Родригес не растерялся и начал оказывать первую помощь прямо на поле. До прибытия врачей колумбиец поправил голову пострадавшему, чтобы тот мог дышать. Лига после матча заявила, что Кулибали перенёс сердечный приступ.

Напомним, что Хамес Родригес выступал за мадридский «Реал» с 2014 по 2020 год. Он провёл за команду 85 матчей, в которых забил 25 мячей.

Ранее Хави заявил, что «Барселона» избавилась от комплексов в матче с «Реалом».