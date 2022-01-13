Хави считает, что «Барселона» избавилась от комплексов в матче с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от мадридского «Реала» в полуфинале Суперкубка Испании по футболу.

«Я расстроен. В первые двадцать минут в нашей игре прослеживались комплексы. Мы думали о недавних матчах, недавних результатах. Но когда мы от комплексов избавились, то стали играть лучше, а в конце и вовсе контролировали игру», — цитирует Хави Marca.

Он отметил, что в минувшей игре вполне могли победить и сине-гранатовые. По его мнению, команда находится на верном пути, учитывая, что в состав вернулись несколько важных игроков.

«Мы попрощались с турниром, но избавились от комплексов», — подытожил специалист.

Ранее сообщалось, что «Реал» в дополнительное время одолел «Барселону» в полуфинале Суперкубка Испании со счётом 3:2.

В финале подопечные Карло Анчелотти сыграют либо с мадридским «Атлетико», либо с «Атлетиком» из Бильбао, матч между которыми состоится 13 января.